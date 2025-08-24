شوکتا نون گینگ کے تین ارکان گرفتار، لاکھوں کا مال برآمد
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس تھانہ راجہ رام نے جرائم پیشہ گروہ شوکتا نون گینگ کے تین ارکان کو گرفتار کرلیا۔ گرفتار ملزموں میں شوکت ، نذیر اور شفیق شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزموں کے۔۔۔
قبضے سے 6 لاکھ 60 ہزار روپے مالیت کا مسروقہ سامان برآمد ہوا ہے جس میں 2 سولر انورٹر، بجلی کے تار، واٹر پمپ اور ایک لاکھ 15 ہزار روپے نقدی شامل ہے ۔پولیس ذرائع کے مطابق دوران تفتیش ملزموں نے سرقہ بالجبر اور چوری کی 9 وارداتوں کا اعتراف کیا۔ ایس ایچ او تھانہ راجہ رام فاروق اختر اور ان کی ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے ملزموں کو گرفتار کیا۔برآمد شدہ سامان اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا ۔