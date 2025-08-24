صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جواں سالہ لڑکی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بناڈ الا

  جرم و سزا کی دنیا
جواں سالہ لڑکی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بناڈ الا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جواں سالہ لڑکی کو مبینہ اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے نور پور کے رہائشی خالد معراج نے پولیس کو بتایا کہ اسکی بیٹی گھر کا سودا سلف لینے مارکیٹ گئی۔

 جسے ملزم نے اغواکرلیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا جبکہ محلہ اشرف آباد کے دکاندارکیخلاف کمسن بچی سے غیر اخلاقی حرکات کرنے پرمقدمہ درج لیاگیا۔ اشرف آباد کے رہائشی عمران نے سرگودھا روڈ پولیس کو بتایا کہ اسکی نو سالہ بیٹی محلے میں دکان پر سودا سلف لینے گئی۔ جسے ملزم قابو کرکے غیر اخلاقی حرکات کرنے لگا۔ بچی مزاحمت کرکے موقع سے بھاگ کر گھر پہنچ گئی۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی ۔

 

