صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسافر اور شہری کی جیب سے ملزم نقدی ،موبائلزلے اڑے

  • جرم و سزا کی دنیا
مسافر اور شہری کی جیب سے ملزم نقدی ،موبائلزلے اڑے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسافر اور شہری کی جیبوں سے جیب تراش نقدی اورموبائل فونز نکال کر فرار ہوگئے ۔تھانہ غلام آباد کے علاقے محلہ رشید آباد کے قریب کہ ملزمان نے رکشے میں سفر کرنے کے۔۔۔

 دوران سرفراز نامی شہری کی جیب سے موبائل فون، نقدی اور دیگر سامان چوری کر لیا۔ تھانہ کوتوالی کے علاقے امین پور بازار میں علی نامی شہری خریداری میں مصروف تھا کہ اس دوران نامعلوم ملزمان نے اسکی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا اور فرار ہو گئے ۔ پولیس نے دونوں واقعات کے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کردی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی سی بی بورڈ آف گورنرزکا اجلاس ، آڈیٹرز کے از سر نو تقرر کی منظوری

ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے مزید 2 گولڈ میڈل

بھارت سے جب بھی بات ہوئی برابری کی بنیاد پر ہوگی:محسن نقوی

ٹرمپ کا آئندہ سال فٹبال ورلڈکپ کے ڈرا کی تقریب واشنگٹن میں ہونے کا اعلان

بھارتی سکواڈ ایشیا کپ میں کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتا :وریندر سہواگ

ایشاکپ کیلئے ٹیم کے اعلان کے بعد شبمن گل کی طبیعت ناساز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak