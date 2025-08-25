صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

16سالہ مغویہ بازیاب، ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)گلشن راوی پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 16سالہ مغویہ کو بازیاب کرالیا۔تفصیلات کے مطابق بچی اپنی والدہ کے ہمراہ گلشن راوی کے ایک گھر میں کام کرتی تھی۔۔۔

گھر سے لاپتہ ہونے پر والد اللہ دتہ کی مدعیت میں اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا،مدعی مقدمہ کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو فوری گرفتار کر لیاگیا،ملزم صاحب اللہ کوجدید ٹیکنالوجی سے ڈبل سڑکاں ساندہ کے علاقہ سے گرفتار کیا گیا،ملزم صاحب اللہ عرف احمد نے رومیسہ کو اغوا کیا،گلشن راوی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مغویہ کو جدید ٹیکنالوجی اور ہیومین ریسورس کی مدد سے بازیاب کرالیا۔

 

