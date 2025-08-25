صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

16سالہ لڑکی سے زیادتی ، ویڈیو وائرل،3ملزموں کیخلاف مقدمہ

  • جرم و سزا کی دنیا
پتوکی (تحصیل رپورٹر)اوباش نے 16 سالہ لڑکی سے زیادتی کرکے ویڈیو بنا کر وائرل کردی،پولیس نے 3 نامزد ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کر لیا۔۔۔

 ڈی ایس پی سرکل کے نواحی علاقے کوٹ سردار کاہن سنگھ کے مرزا وقاص بیگ کی 16 سالہ بیٹی( م،ف) سے ملزم حمزہ نے متعدد بار زیادتی کی اور متاثرہ لڑکی کی ویڈیو فلم بنائی اور بلیک میل کرتا رہا ،ملزم نے متاثرہ لڑکی کی ویڈیو وائرل کر دی،تھانہ سرائے مغل پولیس نے نامزد ملزموں حمزہ ،محمد اختراور ابرار کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ۔

 

