پولیس کارروائی، بڑی مقدار میں پتنگیں ، ڈور برآمد،9ملزم گرفتار

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) تھانہ روشن والا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بڑی مقدار میں پتنگیں اور ڈور برآمد کر لیں۔

پولیس نے چک نمبر 75 رب میں پتنگ بازی میں ملوث افراد کے خلاف فوری ایکشن لیتے ہوئے 9افراد کو گرفتارکر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ روشن والا غازی حق نواز نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے عمیر سمیت نو ملزمان کو گرفتار کیا جن کے قبضہ سے بھاری مقدار میں پتنگیں اور ڈور برآمد کر لی گئیں۔ پولیس نے تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

