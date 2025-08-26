خاتون،بچیوں کو ہراساں کرنے پرپولیس اہلکاردیگرملزم گرفتار
لاہور( کرائم رپورٹر،آئی این پی)خاتون اور بچیوں کو ہراساں کرنے پرپولیس اہلکار ودیگرملزم گرفتار کرلئے گئے۔ ڈولفن سکواڈ نے جونیئر کلرک خاتون کو ہراساں کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔
فضل عباس شیرازی کوکینال روڈ مغلپورہ سے گرفتارکیاگیا جوزبردستی خاتون کو موٹرسائیکل پر بٹھانا چاہتاتھا، منع کرنے پر ملزم نے دست درازی کی ۔ملزم ڈی آئی جی آپریشنز برانچ میں تعینات ہے ۔ہنجروال پولیس نے 15کال پر بروقت کارروائی کرکے بچی کو ہراساں کرنیوالے دکاندار کو گرفتار کر لیا۔ 12سالہ بچی خالہ کے ساتھ خریداری کیلئے اتوار بازار گئی تھی، دکاندار ثنا اللہ نے اریبہ کا ہاتھ پکڑ کر چھیڑ چھاڑ کرتارہا۔ ملزم کیخلاف بچی کے والد مشتاق کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔گڑھی شاہو پولیس نے 15کال پر فوری کارروائی کر کے بچیوں کو ہراساں کرنے والے رکشہ ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ ملزم 8سالہ حرا اور 7 سالہ آیت کے ساتھ محلے میں نازیبا حرکات کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، ملزم رکشہ ڈرائیور فرخ شہزادنے حرا کا ہاتھ پکڑ کر رکشے میں بٹھانے کی کوشش کی۔ایس پی سول لائنز کاکہناہے کہ ملزم کیخلاف بچیوں کے والدین کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔