چارہ خراب کرنے کا الزام، با اثر افراد کا شہری پر تشدد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)مرغیوں کی جانب سے چارہ خراب کرنے کا الزام، بااثر افراد نے شہری کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔
تھانہ ڈجکوٹ کے علاقہ 294 رب میں اسد محمود نے پولیس کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ اس کے والد کو ملزم رؤف نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ گھر میں گھس کر قابو کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ مدعی کے مطابق ملز موں نے الزام عائد کیا کہ اس کے والد کی جانب سے چھوڑی گئی مرغیاں جانوروں کا چارہ خراب کررہی تھیں پولیس نے ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔