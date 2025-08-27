مقدمہ بازی کی رنجش پر دھمکیاں 2بھائیوں کیخلاف مقدمہ درج
شاہ پورصدر(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا ) پولیس تھانہ جھاوریاں نے کوثر عباس سیال سکنہ کالرہ کی رپورٹ پر اسے ہراساں کرنے اور دھمکیاں دینے کے الزام میں دو بھائیوں، اظہر عباس اور فخر عباس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔
کوثر عباس نے بیان دیا کہ ملزمان کے خلاف ایک فوجداری مقدمہ شاہ پور کی عدالت میں زیرِ سماعت ہے ۔ وہ اپنے دوست ثناء اللہ ولد شبیر حسین شاہ کے ہمراہ براستہ لک موڑ شاہ پور پیشی پر جا رہا تھا کہ راستے میں ملزمان نے خان پور واڈھرا کے قریب اسے روک لیا۔ملزمان نے اسے مقدمے میں ان کے خلاف بیان نہ دینے کا کہا اور انکار پر اسے گالیاں دیں اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ موقع پر دیگر افراد کے آ جانے پر ملزمان فرار ہو گئے ۔