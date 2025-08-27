صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پلاٹ بیچنے میں جعلسازی ،جعلی چیک دیدیا،مقدمہ درج

پلاٹ بیچنے میں جعلسازی ،جعلی چیک دیدیا،مقدمہ درج

شاہ پورصدر(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا ) پولیس تھانہ شاہ پور نے جعلی چیک دینے کے الزام میں قادر سلطان کی درخواست پر محمد افتخار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

قادر سلطان نے رپورٹ میں بتایا کہ اس نے مدینہ ٹاؤن، شاہ پور صدر میں محمد افتخار سے 9 مرلہ پلاٹ 31 لاکھ 50 ہزار روپے میں خریدا، جس میں سے 16 لاکھ 50 ہزار روپے موقع پر گواہان کی موجودگی میں ادا کیے گئے اور اشٹام تحریر کر لیا گیا۔بعد ازاں جب قادر سلطان نے پلاٹ میں مٹی ڈلوانا شروع کی تو سعید احمد اس سے ملا اور دعویٰ کیا کہ مذکورہ پلاٹ اس کی ملکیت ہے جس کی رجسٹری اور انتقال بھی اس کے نام پر ہے ۔اس صورت حال پر قادر سلطان نے محمد افتخار سے رابطہ کیا، جس پر اس نے اعتراف کیا کہ غلطی سے پلاٹ فروخت ہو گیا ہے اور وہ بقایا رقم اور مٹی کا خرچ واپس کرنے کو تیار ہے ۔محمد افتخار نے 16 لاکھ 70 ہزار روپے کا چیک دیا، جو مقررہ تاریخ پر جمع کروانے پر کیش نہ ہونے کی وجہ سے ڈس آنر ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

