گھر کی چھت پھاڑ کر 10لاکھ 20ہزار کے زیور،نقدی چوری

  • جرم و سزا کی دنیا
گھر کی چھت پھاڑ کر 10لاکھ 20ہزار کے زیور،نقدی چوری

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )نامعلوم چور رات کی تاریکی میں گھر سے طلائی زیورات بندوق قیمتی سامان اور نقدی کی مد میں 10 لاکھ 20 ہزار روپے چرا لے گئے۔۔۔

تفصیلات کے مطابق لقمان کے رہائشی ظفرنے مقدمہ درج کرواتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ گزشتہ رات تین کس نامعلوم چور گھر کی چھت پھاڑ کر رہائشی کمرہ سے 2 تولہ طلائی زیورات 2 لاکھ 70 ہزار روپے نقدی جبکہ ایک عدد لائسنسی بندوق قیمتی کپڑے مالیت 1 لاکھ 50 ہزار روپے چرا کر فرار ہوگئے تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود میں دن بدن بڑھتی چوری کی وارداتوں سے شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے پولیس نے مقدمہ درج کر کے نامعلوم چوروں کی تلاش شروع کردی

 

