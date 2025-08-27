اشتہاری کو پناہ دینے والا گرفتار،مقدمہ درج
میانوالی (نامہ نگار)تھانہ پائی خیل پولیس نے ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے مجرم اشتہاری سمیع اللہ کو پناہ دینے اور فرار کروانے کے الزام میں حق نواز کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔
