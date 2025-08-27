صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشتہاری کو پناہ دینے والا گرفتار،مقدمہ درج

  • جرم و سزا کی دنیا
اشتہاری کو پناہ دینے والا گرفتار،مقدمہ درج

میانوالی (نامہ نگار)تھانہ پائی خیل پولیس نے ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے مجرم اشتہاری سمیع اللہ کو پناہ دینے اور فرار کروانے کے الزام میں حق نواز کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

تھانہ پائی خیل پولیس نے ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے مجرم اشتہاری سمیع اللہ کو پناہ دینے اور فرار کروانے کے الزام میں حق نواز کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak