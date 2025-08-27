صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد ایئرپورٹ پرہیروئن سمگل کرنیکی کوشش ،خاتون گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
فیصل آباد ایئرپورٹ پرہیروئن سمگل کرنیکی کوشش ،خاتون گرفتار

فیصل آباد،ٹھیکریوالا (سٹاف رپورٹر، نمائندہ دنیا) فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اے ایس ایف کی بروقت کارروائی کے دوران منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ۔۔۔

دبئی جانے والی خاتون مسافر کو شہد کی بوتلوں کی آڑ میں ہیروئن چھپانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق شاہکوٹ کی رہائشی خاتون (ت )دبئی جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچی، جہاں اس کے بیگ کو مشکوک جانتے ہوئے اے ایس ایف اہلکاروں نے خصوصی چیکنگ کی۔ تلاشی کے دوران بیگ سے جار برآمد ہوئے جن میں شہد کے بجائے مائع آئس ہیروئن بھری ہوئی تھی۔حکام کے مطابق خاتون نے یہ منشیات بڑی مہارت سے پیک کی ہوئی تھی تاکہ مشین سکیننگ اور معمول کی تلاشی سے بچ سکے ۔ تاہم اے ایس ایف نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس خطرناک کھیل کو بے نقاب کر دیا، ابتدائی تفتیش کے بعد گرفتار خاتون کو مزید کارروائی اور بین الاقوامی سمگلنگ نیٹ ورک تک رسائی کے لیے اے این ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

دریاؤں میں سیلاب،لاہور سمیت متعدد شہروں کیلئے الرٹ:بھارت نے پانی چھوڑدیا،راوی،ستلج،چناب بپھرگئے،ڈیڑھ لاکھ افراد کا انخلا،ریکارڈ بارش سے سیالکوٹ کے تمام علاقے زیرآب

پی ٹی آئی ارکان کو قائمہ کمیٹیوں سے الگ ہونیکی ہدایت،سیکرٹری جنرل کا استعفیٰ مسترد

پنجاب کے ہر ضلع میں دسمبر تک جدید ترین الیکٹرک بسیں چلیں گی :مریم نواز

کمپنی حصص کیس روکنے کی کوشش کی گئی،فائلیں راستے سے ہی چوری:سپریم کورٹ

قائمہ کمیٹی: دفتر خارجہ کی نامکمل بریفنگ مسترد،حناربانی برہم،اجلاس ختم

دیربالا میں آپریشن ،فتنہ الخوارج کے9دہشتگردہلاک،2شہری شہید:10سی ٹی ڈی اہلکار زخمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak