صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غالب مارکیٹ:8سالہ بچی سے زیادتی،مقدمہ درج، ملزم ڈرائیور گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
غالب مارکیٹ:8سالہ بچی سے زیادتی،مقدمہ درج، ملزم ڈرائیور گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)غالب مارکیٹ کے علاقے میں ڈرائیور کی 8 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ،پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق عمر نامی ڈرائیور نے بچی کو زبردستی گھر میں کھڑی گاڑی میں زیادتی کا نشانہ بنایا۔۔۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کوسی سی ٹی وی فوٹیج میں بچی کو زبردستی گاڑی میں لیجاتے دیکھا جا سکتا ہے ،جبکہ بچی کی والدہ نے پولیس کو بتایا کہ ملزم اس سے قبل بھی 2 بار بچی سے زیادتی کر چکا ہے ، پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے مزید تفتیش کے لیے جینڈر سیل کے حوالے کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:اگست کے دوران 9 ہزار 227 پوائنٹس کا اضافہ

ایف سی سی آئی وفد کا ایکسپو 2025 اوساکا میں پاکستان پویلین کا دورہ

نئے ترقیاتی زونز کئی روز تک پانی میں ڈوبے رہے ، حیدرآباد چیمبر

اشیائے خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ، سرکاری نرخ نامے ہوا

پہلی ششماہی میں 1.28 ارب کا منافع، وافی انرجی کے نتائج جاری

کمپٹیشن قوانین پر سیشن،غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ پر زور

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak