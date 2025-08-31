صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور:تین جواں سال لڑکیاں اغوا

  • جرم و سزا کی دنیا
قصور:تین جواں سال لڑکیاں اغوا

قصور(خبرنگار)قصورکے گردونواح سے تین جواں سال لڑکیاں اغوا،قصورکے نواح کوٹ رادھا کشن کے علاقے کوٹ شیخ حاکم علی اعظم آباد سے 15 سالہ اسکول کی طالبہ ایمان فاطمہ کو اغوا کر لیا گیا۔

 لڑکی کے والد محمد عارف نے پولیس کو درخواست میں محمد نعیم اور عدنان نامی دو ملزمان پر اغوا کا شبہ ظاہر کیا۔ ہے ، جو پہلے بھی ان کی بیٹی کو تنگ کرتے تھے ۔قصور کے نواح چھانگا مانگاکے علاقے آہلوال روڈ کے علاقے نجی بھٹہ سے ایک 15 سالہ لڑکی کو اغوا کر لیا گیا ہے ۔ الہ آباد کے ڈاکٹر عظیم الدین بازار کے رہائشی محمد یاسین نے اپنی 18 سالہ بیٹی رمشاء کے اغوا کی رپورٹ درج کرائی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ایک منٹ میں چہرے پر زیادہ گیلے اسفنج مارنے کا ریکارڈ

امریکی شخص کا 3800کراکس جمع کرکے ورلڈ ریکارڈ قائم

دنیا کے پہلے ریکارڈ شدہ عالمی وباء کا سبب دریافت

امریکا:ماہی گیر نے پہلی بار نارنجی شارک پکڑ لی

موسمیاتی تبدیلیاں ، 30سال تک کی پیشگوئیاں درست ثابت

پیٹاگونیا میں ڈائنوسار کے دور کے مگرمچھ کی باقیات دریافت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak