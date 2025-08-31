پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران شہری سے لاکھوں کا فراڈ
فیصل آبا(سٹی رپورٹر)پراپرٹی کی خرید و فروخت میں شہری کو لاکھوں روپے کے فراڈ کا شکار بنا دیا گیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقے میں قربان نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے لاکھوں کی پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران اسے جعلی دستاویزات تیار کر کے فراہم کر دیئے جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
