مسلح کا افرادپولیس کی سر پرستی میں گھرپر دھاوا، اہلخانہ پرتشدد

  • جرم و سزا کی دنیا
مسلح کا افرادپولیس کی سر پرستی میں گھرپر دھاوا، اہلخانہ پرتشدد

ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)مسلح پرائیویٹ افراد نے رجانہ پولیس کی سر پرستی میں تھانہ ائیرپورٹ کے علاقہ میں گھر پر داوا بول دیا،ملزم اہلخانہ کو تشدد کا نشانہ بناکر مویشی، زیورات،نقدی سمیت 25 لاکھ روپے کا مال و زر گاڑی میں لوڈ کر کے فرار ہوگئے۔

 232 رب کے رہائشی جمیل نے پولیس کو بتایا کہ اس کا بھائی شکیل ملزم شعبان وغیرہ کے ساتھ جانوروں کا بیوپار کرتا تھا اور ان کا لین دین کا تنازعہ ہے جس کا شعبان ودیگرنے تھانہ رجانہ میں مقدمہ درج کروایا ہوا ہے جس پر ملزم شعبان، یعقوب، عمر،سب انسپکٹر حسان ،سب انسپکٹر ارسلان صابر،نعیم اور تین نامعلوم مسلح افراد گذشتہ صبح سویرے میری حویلی میں گھس آئے اور زبردستی 15 لاکھ کی تین بھینسیں گاڑی میں لوڈ کرنا شروع کردیں اور مداخلت پر پولیس کی موجودگی میں مجھے ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا اور بعدازاں مجھے گھسیٹتے میرے گھر میں داخل ہوگئے اور گھر پر موجود بھاوج (م) کو بھی تشدد کا نشانہ بناتے گھر کی تلاشی کے دوران الماری سے 27 ہزار نقدی زیورات مالیت 10 لاکھو پچاس ہزار، دو موٹرسائیکلیں ڈالے میں لوڈ کر کے فرار ہوگئے ۔تھانہ ائیرپورٹ پولیس نے متاثرہ شخص کی درخواست پر ملزم شعبان، یعقوب،عمر،سب انسپکٹر زحسان ، ارسلان صابر،نعیم سمیت 9 افراد کیخلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کردی۔

 

