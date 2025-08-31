صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملزم گرفتار کر کے اسلحہ برآمدکرلیاگیا

  • جرم و سزا کی دنیا
ملزم گرفتار کر کے اسلحہ برآمدکرلیاگیا

فیصل آبا(سٹی رپورٹر)ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔ تھانہ رضا آباد کے علاقے لاہوری چوک کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو رو کر چیک کیا۔ جسے اسلحہ برآمد ہونے پرگرفتار کر لیا گیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے ۔

ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔ تھانہ رضا آباد کے علاقے لاہوری چوک کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو رو کر چیک کیا۔ جسے اسلحہ برآمد ہونے پرگرفتار کر لیا گیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

مودی کیساتھ کشیدہ تعلقات ، ٹرمپ وعدے کے باوجود رواں سال بھارت نہیں جائینگے : امریکی اخبار

شہباز شریف سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے ، پر تباک استقبال ، اہم ملاقاتیں ہونگی

امریکی ٹیرف :جھکنے کے بجائے نئی مارکیٹس پر توجہ دینگے :بھارت

یمن:اسرائیلی حملہ ، حوثی وزیراعظم ،کئی وزراکی شہادت کی تصدیق

چین:شنگھائی تعاون تنظیم کے 2روزہ اجلاس کا آج آغاز ہو گا

امریکا:فلسطینی صدر سمیت 80 حکام کے ویزے مسترد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak