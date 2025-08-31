ملزم گرفتار کر کے اسلحہ برآمدکرلیاگیا
فیصل آبا(سٹی رپورٹر)ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔ تھانہ رضا آباد کے علاقے لاہوری چوک کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو رو کر چیک کیا۔ جسے اسلحہ برآمد ہونے پرگرفتار کر لیا گیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے ۔
ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔ تھانہ رضا آباد کے علاقے لاہوری چوک کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو رو کر چیک کیا۔ جسے اسلحہ برآمد ہونے پرگرفتار کر لیا گیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے ۔