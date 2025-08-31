ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والا حوالات پہنچ گیا
فیصل آبا(سٹی رپورٹر)ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والے کو حوالات پہنچا دیا گیا۔ تھانہ گلبرگ کے علاقے میٹروپول چوک کی قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ جس کیخلاف پولیس کو گمراہ کرنیکی کوشش پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ۔
