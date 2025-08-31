صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیب تراشوں نے 3افرادکے موبائل فون ،نقدی چوری کرلی

  • جرم و سزا کی دنیا
فیصل آبا(سٹی رپورٹر)جیب تراشوں نے 3افرادکے موبائل فون اورنقدی چوری کرلی ۔تھانہ کوتوالی کے علاقے امین پور بازار میں علی خریداری میں مصروف تھا کہ اس دوران ملزموں نے اسکی جیب سے نقدی اور موبائل چوری کر لیا۔

 تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے جڑانوالہ روڈ پر صدیق رکشے میں سفر کر رہا تھا کہ جیب تراش اسکی جیب سے نقدی اور موبائل لے اڑے جبکہ تھانہ سول لائن کے علاقے لاری اڈاکے قریب تحسین نامی مسافر سواری کے انتظار میں موجود تھا کہ جیب تراشوں نے اس کی جیب سے نقدی اور موبائل فون نکال کر فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

