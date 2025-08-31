جواں سالہ لڑکی اورشادی شدہ خاتون کو اغواکرلیا گیا
فیصل آبا(سٹی رپورٹر)جواں سالہ لڑکی اورشادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر اغواکرلیا گیا۔تھانہ منصور آباد کے علاقے محلہ روضہ پارک کے قریب رہائش پذیر سلامت نے پولیس کو بتایا کہ اسکی جواں سالہ بیٹی کو ملزم اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گیااور اسے زیادتی کا نشانہ بھی بناڈالا۔
تھانہ رضا آباد کے محلہ ظفر آباد کے رہائشی ناصر نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے اسکی اہلیہ کو گھر سے اغوا کر لیا ۔ دوسری جانب تھانہ گلبرگ کے علاقے جناح کالونی سے لاپتہ ہونے والے نوجوان کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ زاہد نے پولیس کو بتایا کہ اس کا بیٹا 16 سالہ عون کام کے سلسلہ میں گھر سے باہر نکلا۔ جسے ملزموں کی جانب سے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔پولیس نے مقدمات درج کرکے مغویوں اور ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔