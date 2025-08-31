منشیات فروش گرفتار، ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برآمد
فیصل آبا(سٹی رپورٹر)ملزم کو گرفتار کر کے منشیات برآمد کرلی گئی۔ تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے اعجاز چوک میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو روک کر چیک کیا۔ جس سے ڈیڑھ کلو گرام سے زائد چرس برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی گئی ۔
ملزم کو گرفتار کر کے منشیات برآمد کرلی گئی۔ تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے اعجاز چوک میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو روک کر چیک کیا۔ جس سے ڈیڑھ کلو گرام سے زائد چرس برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی گئی ۔