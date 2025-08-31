صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش گرفتار، ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
منشیات فروش گرفتار، ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برآمد

فیصل آبا(سٹی رپورٹر)ملزم کو گرفتار کر کے منشیات برآمد کرلی گئی۔ تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے اعجاز چوک میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو روک کر چیک کیا۔ جس سے ڈیڑھ کلو گرام سے زائد چرس برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی گئی ۔

ملزم کو گرفتار کر کے منشیات برآمد کرلی گئی۔ تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے اعجاز چوک میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو روک کر چیک کیا۔ جس سے ڈیڑھ کلو گرام سے زائد چرس برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

راوی ،چناب،ستلج میں بدھ تک اونچے درجے کاسیلاب:جھنگ،شجاع آباد،ملتان کے دیہات زیر آب،نارووال ،ننکانہ میں بند ٹوٹ گئے،بارشوں سے مشکلات میں اضافہ

ریلیف آپریشن مزید بہتر بنا نے کی ضرورت ،ہم سب جوابدہ ہیں:مریم نواز

ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے والوں پر مقدمہ ہونا چاہیے :حافظ نعیم

پاک چین سٹریٹجک شراکت داری اعتماد پرمبنی :اسحاق ڈار

صوبائی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دے رہے :بیرسٹرگوہر

دوسال میں بانی پی ٹی آئی کا 31بار طبی معائنہ، رپورٹ عدالت پیش

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak