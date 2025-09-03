صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرک کی ٹکر سے 3موٹرسائیکل سوار شدید زخمی

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ٹرک کی ٹکر سے 3موٹرسائیکل سوار شدید زخمی ہوگئے ۔ ستیانہ روڈ پرچک نمبر 77گ ب کے قریب ٹرک ڈرائیور نے موٹرسائیکل سواروں کو ٹکر مار دی جس سے 20 سالہ زوہیب، 22 سالہ عبداﷲ اور 21 سالہ ہنزلہ شدید زخمی ہوگئے ۔ زخمی ہونے والے دو افراد کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے ۔

