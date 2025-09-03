ٹرک کی ٹکر سے 3موٹرسائیکل سوار شدید زخمی
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ٹرک کی ٹکر سے 3موٹرسائیکل سوار شدید زخمی ہوگئے ۔ ستیانہ روڈ پرچک نمبر 77گ ب کے قریب ٹرک ڈرائیور نے موٹرسائیکل سواروں کو ٹکر مار دی جس سے 20 سالہ زوہیب، 22 سالہ عبداﷲ اور 21 سالہ ہنزلہ شدید زخمی ہوگئے ۔ زخمی ہونے والے دو افراد کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے ۔
