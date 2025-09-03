ملزم کو گرفتار کر کے ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ تھانہ غلام آباد کے علاقے اناسی موڑ کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم بلال کو روک کر چیک کیا۔ جسکے قبضے سے ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔
