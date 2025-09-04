صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل ہسپتال نرسری : نومولود بازیاب، ملزم گرفتار

جنرل ہسپتال نرسری : نومولود بازیاب، ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر، اپنے سٹاف رپورٹر سے)جنرل ہسپتال نرسری سے دو روز قبل بچے کے اغوا کا معاملہ پولیس نے حل کرلیا،پولیس نے بروقت کارروائی کے نتیجے میں نومولود کو بازیاب کرا لیا جبکہ ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق دو روز قبل سوموار کو بچے کے والد افضال کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں دو نامعلوم خواتین کو نامزد کیا گیا تھا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے خصوصی ٹیم تشکیل دی اور ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیشی عمل کی نگرانی کی۔

