صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹیج اداکارہ اقرار پر تشدد کا ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
سٹیج اداکارہ اقرار پر تشدد کا ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)باغبانپورہ کے علاقے میں سٹیج اداکارہ اقرا پر تشدد اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کرلیا۔

پولیس ترجمان کے مطابق یہ واقعہ 29 اگست کو پنجابی تھیٹر کے قریب پیش آیا تھا، پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا آغاز کیا،ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی ہدایت پر ایس پی کینٹ کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی، ایس ڈی پی او اور ایس ایچ او باغبانپورہ کی قیادت میں ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

تینوں بھارتی ڈیم بھرنے کے قریب، پاکستان میں سیلاب کی نئی وارننگ : ہزاروں ایکڑ پر سبزیوں کی فصلیں تباہ

مریم نواز کا ملتان میں سیلابی صورتحال کا جائزہ، ریلیف کیمپ کا دورہ : متاثرین کو ضرورت کی ہر چیز فراہم کرنیکی ہدایت

وزیراعظم کی بی ٹو بی سرمایہ کاری کیلئے اعلیٰ چینی کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں،ہسپتال کا دورہ

بھوک تعلیم، روزگار کے مسائل: آنکھ نہ کھولی تو مستقبل مزید خطرناک : میاں عامر محمود

اسلام آباد ہائیکورٹ فل کورٹ اجلاس، پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز منظور

فیلڈ مارشل عاصم منیر 2027ء تک آرمی چیف : رانا ثنااللہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak