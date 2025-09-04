گلبرگ سیون اپ پھاٹک ،نوجوان ٹرین کے نیچے آکر جاں بحق
لاہور(کرائم رپورٹر)گلبرگ سیون اپ پھاٹک مکہ کالونی ریلوے لائنز کے قریب 18 سالہ نوجوان ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق ہوگیا۔
بتایا گیا ہے کہ سیون اپ پھاٹک مکہ کالونی ریلوے لائنز کے قریب 18سالہ جمال ارشد ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق ہوگیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ میں 18سالہ جمال ارشدموقع پر ہی دم توڑ گیا، اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضہ میں لیکر کارروائی شروع کردی۔دریں اثنا رائیونڈ سٹی کے علاقے میں ٹریفک حادثے کے دوران 45سالہ شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ نامعلوم کار سوار موقع سے فرار ہو گیا،پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے کار سوار کی تلاش شروع کر دی متوفی کی شناخت محمد اسحاق ولد منظور کے نام سے ہوئی۔