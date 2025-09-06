صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین سمیت اہل خانہ کو گھر گھس کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • جرم و سزا کی دنیا
خواتین سمیت اہل خانہ کو گھر گھس کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خواتین سمیت دیگر افراد کو گھر میں گھس کر بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔

تھانہ رضا آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے تنزیلہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ ملزم زبردستی گھر میں داخل ہوگئے اور مبینہ طور پر گھر پر موجود خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو قابو کرلیا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کردی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سکول میں کھویا ہوا بٹوا 51سال بعد مل گیا

ٹریفک جام کاحل، شہری سکوٹر کندھوں پر اٹھا کر چل دئیے

16 سال سے چھٹیوں پر گئی ٹیچر کا اُلٹا کالج انتظامیہ پر مقدمہ

قدیم دورمیں انسانی بیماریوں سے متعلق عجیب تصورات

13سالہ لڑکے نے 80کلو گرام وزنی مچھلی پکڑ لی

کم وقت میں 100میٹر لیگو پر برہنہ پا ئوں دوڑنے کا ریکارڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak