صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی ذخیرہ 49 ہزار 600 تھیلے گندم برآمد،گودام سیل

  • جرم و سزا کی دنیا
غیر قانونی ذخیرہ 49 ہزار 600 تھیلے گندم برآمد،گودام سیل

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی ہدایت پر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنرز پیرا فورس اور محکمہ خوراک کا بڑا کریک ڈاؤن، غیر قانونی ذخیرہ 49 ہزار 600 تھیلے گندم برآمد کرکے۔۔۔

 فلور ملز ، متعدد دکانوں اورگوداموں کو سیل اور جرمانہ کردیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز (سٹی) اقرا مبین(صدر) فیصل مجید نے ایس ڈی ای اوز پیرامحسن ڈھلوں،(صدر)خوشبئہ حسین اور محکمہ خوراک کے ہمراہ قلعہ دیدار سنگھ، ایمن آباد اور دیگر علاقوں میں کارروائیوں کے دوران کئی گوداموں کو سیل کر دیا۔ جبکہ ضبط شدہ 49 ہزار 600 گندم کے بیگز تحویل میں لے لئے ۔ گوداموں میں گندم بغیر اجازت ذخیرہ کی گئی تھی۔

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مہنگائی کا بھی سیلاب:آٹے،ٹماٹر،پیاز چاول اور دالوں کی قیمتیں بڑھ گئیں

جسٹس منصور کے چیف جسٹس سے 6سوالات

آئندہ برس مون سون کیلئے ابھی سے تیاری کی جائے:سیلاب زدگان کی بحالی تک کام جاری رکھیں گے:شہباز شریف

کوہاٹ:پولیس موبائل پر حملہ،سب انسپکٹر اور کا نسٹیبل شہید،مقابلے میں2دہشتگرد ہلاک

ریاستی اداروں کے خلاف مزاحمت کے حامی نہیں :فضل الر حمن

سیلاب متاثرین کیلئے لانگ مارچ بھی کرنا پڑا تو کرینگے ، حافظ نعیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak