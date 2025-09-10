صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3 افراد کا گھر میں گھس کر خواتین پر تشدد، کپڑے پھاڑ د یئے

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈسکہ (نامہ نگار) تھانہ موترہ کے علاقے بیڑھ میں خاتون سمیت تین ملزموں نے گھر میں گھس کر خواتین پر وحشیانہ تشدد کیا اور ان کے کپڑے پھاڑ کر نیم برہنہ کر دیا۔

 پولیس کے مطابق صفیہ بی بی اپنے اہلخانہ کے ہمراہ گھر میں موجود تھیں کہ ملزموں زمان حیدر، تسلیم بی بی اور غلام حیدر مسلح ہو کر بیلچہ اور اینٹیں اٹھائے اندر داخل ہوئے اور خواتین کو زدوکوب کرنا شروع کر دیا۔ملزم زمان حیدر نے بیلچے سے وار کر کے صفیہ بی بی کو زخمی کر دیا، جبکہ ملزمہ تسلیم بی بی نے اینٹ کا وار ان کی کمر پر کیا۔ غلام حیدر نے اینٹ پھینک کر صفیہ بی بی کی بہو نازیہ تبسم کے پاؤں پر شدید ضرب لگائی جس سے اس کا انگوٹھا ٹوٹ گیا۔ بعد ازاں ملزموں نے خواتین کے کپڑے پھاڑ کر انہیں نیم برہنہ کر دیا۔تھانہ موترہ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔

دنیا میرے آگے

