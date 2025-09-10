صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دولت نگر : قتل میں ملوث اشتہاری سمیت 5 ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
دولت نگر : قتل میں ملوث اشتہاری سمیت 5 ملزم گرفتار

گجرات(نامہ نگار)پولیس تھانہ دولت نگر نے اشتہاری مجرموں، منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ برداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 5 ملزموں کو گرفتار کرلیا۔

 ترجمان کے مطابق ایس ایچ او تھانہ دولت نگر انسپکٹر سجاد اعظم نے قتل کے مقدمہ میں ملوث مجرم اشتہاری ظفر اقبال ساکن کیرانوالہ کو گرفتار کیا۔منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی میں عظمت علی ساکن دولت نگر اور رضوان علی ساکن ڈوگہ کو دھر لیا گیا، جن کے قبضے سے ڈیڑھ کلوگرام سے زائد ہیروئین اور چرس برآمد ہوئی۔ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران انار ولا یت ساکن سنگرانہ سے پسٹل 30 بور اور عباس علی ساکن سنگرانہ سے بندوق 12 بور برآمد کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak