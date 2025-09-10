صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ: محنت کش پر تشدد، گالی گلوچ کرنے پر 2 افراد کیخلاف مقدمہ

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈسکہ: محنت کش پر تشدد، گالی گلوچ کرنے پر 2 افراد کیخلاف مقدمہ

ڈسکہ (نامہ نگار) تھانہ موترہ کے علاقہ چک گلاں میں محنت کش پر تشدد اور گالی گلوچ کا واقعہ پیش آیا۔

محنت کش عبدالرحمن اپنے دوست عازب شاہد کے ہمراہ دکاندار کے پیسے دینے گیا تو ملزم عمر نے اس کی آنکھوں میں موبائل فون کی لائٹ ماری۔ منع کرنے پر ملزم عمر نے اسے گریبان سے پکڑ کر دکان سے باہر نکال لیا، جہاں باہر موجود ملزم علی رضا نے پسٹل کا بولٹ مارا اور زدوکوب کرتے ہوئے زبردستی موٹرسائیکل پر بٹھا کر تھوڑی دور لے گئے ۔ وہاں بھی اسے مارپیٹ کا نشانہ بنایا گیا اور غلیظ گالیاں دی گئیں۔ تھانہ موترہ پولیس نے واقعہ کی رپورٹ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بیٹی کو گود لینے اور سروگیسی کی افواہیں، صبور علی کا ردعمل آگیا

پاکستان میرا گھر ہے ، سنجے دت نے والد کا قصہ سنا دیا

میری تصاویر کا اے آئی فحش ویڈیوز میں استعمال روکا جائے ایشوریا عدالت پہنچ گئیں

کام وقت پر، پیسے مہینوں بعد، فنکاروں نے آواز بلند کردی

تنہائی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی:شلپا شروڈکر

شاہ رخ خان نے اپنی تعلیم مکمل نہ کرنیکی وجہ بتا دی

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak