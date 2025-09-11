سمندری: 4 سالہ لڑکے سے مبینہ زیادتی
سمندری(نمائندہ دنیا)تھانہ ترکھانی کے علاقہ میں اسلحہ کے زور پر 4 سالہ بیٹے کے سامنے ماں سے مبینہ طور پر زیادتی، بیٹے کے شور پرملزم موقعہ سے فرار ہوگیا۔
پولیس نے ملزم عباد علی کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارر وائی کا آغاز کر دیا متاثرہ خاندان کی انصاف کی اپیل ،تھانہ ترکھانی کے علاقہ 46 گ ب کے ماں اور 4 سالہ بیٹا گھر سے دوائی لینے نکلے متاثرہ خاتون کے مطابق وہ بس کا انتظار کر رہے تھے اسی دوران ملزم عباد علی وہاں آگیا اور اسلحہ کے زور پراسے اور اسکے 4 سالہ بیٹے کو زبردستی قریب کھیتوں میں لے گیا۔