پتنگ سازی و فروخت کرنے والا ملزم گرفتار، 650 پتنگیں برآمد
لاہور(کرائم رپورٹر)مصری شاہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پتنگیں بنا کر فروخت کرنے والے ملزم افضل کو گرفتار کرلیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے 650 تیار پتنگیں اور 5 سے زائد کیمیکل ڈور کی چرخیاں برآمد ہوئیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم پتنگوں کی ترسیل کے لیے لوکل ٹرانسپورٹ اور کاٹن کے ڈبوں کا استعمال کرتا تھا۔
ایس پی سٹی ڈویژن نے کہا کہ پتنگ بازی کے جان لیوا دھاگے نوجوانوں کی زندگیاں لے رہے ہیں، خلاف ورزی کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔