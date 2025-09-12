شیراکوٹ پولیس: لڑکی کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)شیرا کوٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جواں سال لڑکی کو ہراساں کرنے والے ملزم بابر کو گرفتار کر لیا۔
ملزم متاثرہ لڑکی کا ہمسایہ تھا جو اسے اسلحہ دکھا کر ڈراتا اور برائی پر اکساتا تھا۔ متاثرہ لڑکی کے والد محمد احمد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے پستول برآمد کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے ۔ایس پی اقبال ٹاؤن ڈویژن نے کہا کہ خواتین کو ہراساں کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، ایسے عناصر کو کڑی سزا دلوائی جائے گی۔