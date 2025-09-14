کامونکے :ڈکیتی کی وار داتیں پولیس اہلکار سمیت3افراد لٹ گئے
کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں پولیس اہلکار سمیت 3 افراد کو لوٹ لیا گیا۔ دیوان روڈ پر پولیس ملازم افتخار سے 3ڈاکو10ہزارروپے ،گوجرانوالہ کے آصف سے موڑ ایمن آباد انڈر پاس پر دو ڈاکو ایک لاکھ 20 ہزارروپے جبکہ شہنی والا کے عمران سے 3 ڈاکو 20 ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔
