شہری کے گھر پر مسلح افراد کی جانب سے مبینہ فائرنگ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شہری کے گھر پر مسلح افراد کی جانب سے مبینہ طور پر فائرنگ کر دی گئی۔

تھانہ سٹی جڑانوالہ کے علاقے سادات پارک میں انوار الحق نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ اس دوران ملزمان نے مبینہ طور پر اس کے گھر پر شدید فائرنگ کر دی۔ جس سے گھر پر موجود افراد خوش قسمتی سے محفوظ رہے ۔ تاہم گھر کے مرکزی دروازے سمیت دیگر سامان کو نقصان کا شکار بنا دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

