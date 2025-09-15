صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچنی : اقدام قتل کا اشتہاری ملزم لقمان گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
بلوچنی (نمائندہ دنیا)تھانہ صدر جڑانوالہ کے کرائم فائٹر اے ایس آئی ملک راشد حمید نے اقدام قتل کے اشتہاری ملزم لقمان کو گرفتار کرلیا۔

ملزم نے چند ماہ قبل معمولی تلخ کلامی پر اکبر نامی شخص کو فائرنگ سے زخمی کیا تھا اور فرار ہوگیا تھا۔ دو روز قبل بھی اے ایس آئی ملک راشد نے ڈاکو عرفان مسیح کو واردات کے دوران گرفتار کیا تھا۔واضح رہے کہ ملک راشد حمید نے اپنی تعیناتی کے دوران متعدد بدنام زمانہ منشیات فروشوں، چوروں اور ڈکیتوں کو گرفتار کرکے علاقے میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی کی ہے ۔ ان کی کارروائیوں پر عوامی و سماجی حلقوں سمیت افسران بالا نے خراجِ تحسین پیش کیا ہے ۔

