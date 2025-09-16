3ملزم گرفتار،10کلو چرس و آئس برآمد
لاہور (کرائم رپورٹر)لاری اڈا پولیس کی بڑی کارروائی، لاکھوں مالیت کی منشیات برآمد کرلی ۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کوئٹہ سے منشیات لانے والے 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ ملزم امین، شبیر اور امین کے قبضے سے 7 کلو چرس اور 3 کلو آئس برآمد کر لی گئی۔
