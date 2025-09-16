صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3ملزم گرفتار،10کلو چرس و آئس برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
3ملزم گرفتار،10کلو چرس و آئس برآمد

لاہور (کرائم رپورٹر)لاری اڈا پولیس کی بڑی کارروائی، لاکھوں مالیت کی منشیات برآمد کرلی ۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کوئٹہ سے منشیات لانے والے 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ ملزم امین، شبیر اور امین کے قبضے سے 7 کلو چرس اور 3 کلو آئس برآمد کر لی گئی۔

لاری اڈا پولیس کی بڑی کارروائی، لاکھوں مالیت کی منشیات برآمد کرلی ۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کوئٹہ سے منشیات لانے والے 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ ملزم امین، شبیر اور امین کے قبضے سے 7 کلو چرس اور 3 کلو آئس برآمد کر لی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا مثبت آغاز،88ارب منافع

صنعتکاروں کی پالیسی ریٹ 11فیصد برقرار رکھنے پر کڑی تنقید

ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا ،سونے کی قیمت میں استحکام

مرکنٹائل ایکسچینج میں 35ارب روپے کے سودے

ڈائریکٹر جنرل ٹڈاپ پلاسٹک،پرنٹنگ اور پیکیجنگ نمائش کا دورہ

اسٹیل سیکٹر انکریمنٹل پیکیج کی عدم دستیابی سے زیادہ متاثر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak