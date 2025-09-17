رشوت لیکر سیل شدہ کلینک کھولنے پر 4ملازمین پرمقدمہ
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)محکمہ صحت کا دفتر رشوت ستانی کا گڑھ بن گیا۔ لائلپور ٹاؤن میں کارروائی کے دوران سیل شدہ کلینک کھولنے کے عوض ڈی ایچ او دفتر میں 35 ہزار روپے رشوت لینے پر ٹاؤن انچارج سمیت چارملازمین کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔۔۔
ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس لائلپور ٹاؤن کے انچارج ڈاکٹر رضوان چشتی نے ملازمین سینٹری پٹرول انسپکٹر عدنان، ڈرائیور امجد اور گلریز کے ہمراہ عثمان ٹاؤن میں اکرم کے ہومیو کلینک پر کارروائی کی اور غیر متعلقہ ادویات برآمد ہونے کا الزام عائد کرکے سامان ضبط اورکلینک سربمہر کردیا۔ اکرم کے مطابق ڈاکٹر رضوان نے ڈی ایچ او آفس بلایا اور یہ کہہ کر ملازمین کے حوالے کردیا کہ کلینک کھلوانے کیلئے معاملات طے کرلیں۔ اسے 35 ہزار رشوت کے عوض کلینک کھولنے کی آفر کی گئی اور 10 ہزار لیکر باقی 25 ہزار کیلئے ہفتے کا وقت دیا۔ ملازمین نے وصول کردہ 10 ہزار سی ای او ہیلتھ کا حصہ قرار دیا۔ اکرم نے معاملہ بارے محکمہ اینٹی کرپشن کو آگاہ کردیا جس نے جوڈیشل مجسٹریٹ عمران اکرم کی زیر نگرانی ریڈ کیا اورسینٹری پٹرول انسپکٹر عدنان کو 25 ہزار رشوت کی رقم سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کرلیا ۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے انچارج لائلپور ٹاؤن ڈاکٹر رضوان چشتی سمیت چاروں ملازمین کیخلاف مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا آغاز کردیا ۔ یاد رہے کہ مذکورہ افسر کیخلاف اس سے قبل بھی کرپشن کی باز گشت سنائی دیتی رہی ہے جسکی وہ مسلسل تردید کرتے رہے ہیں۔ متعلقہ حلقوں نے حکومت سے معاملے کا نوٹس لیکر سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔