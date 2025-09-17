ڈسکہ:دوستوں کیساتھ نا جا ئز تعلقات نہ بنانے پر اہلیہ پر تشدد
ڈسکہ ، منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )خاوند نے ساتھیوں کیساتھ ملکر بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ ڈسکہ کی فائزہ کی شادی گوجرانوالہ کے وقاص سے ہوئی جن کے 2 بچے ہیں۔۔۔
خاوند اہلیہ کو اپنے دوست کیساتھ ناجائز تعلقات بنانے کاکہتا اور منع کرنے پرتشدد کانشانہ بناتا ، وہ میکے آگئی ،گزشتہ روز خاوند وقاص 4 نامعلوم ساتھیو ں کے ہمراہ آیا اور زبردستی ساتھ لیجا نے کی کوشش کی ،ملزم نے بیوی اورا سکے اہلخانہ کو بھی تشددکانشانہ بنایا،پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔