صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:دوستوں کیساتھ نا جا ئز تعلقات نہ بنانے پر اہلیہ پر تشدد

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈسکہ:دوستوں کیساتھ نا جا ئز تعلقات نہ بنانے پر اہلیہ پر تشدد

ڈسکہ ، منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )خاوند نے ساتھیوں کیساتھ ملکر بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ ڈسکہ کی فائزہ کی شادی گوجرانوالہ کے وقاص سے ہوئی جن کے 2 بچے ہیں۔۔۔

 خاوند اہلیہ کو اپنے دوست کیساتھ ناجائز تعلقات بنانے کاکہتا اور منع کرنے پرتشدد کانشانہ بناتا ، وہ میکے آگئی ،گزشتہ روز خاوند وقاص 4 نامعلوم ساتھیو ں کے ہمراہ آیا اور زبردستی ساتھ لیجا نے کی کوشش کی ،ملزم نے بیوی اورا سکے اہلخانہ کو بھی تشددکانشانہ بنایا،پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak