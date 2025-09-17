سیالکوٹ:ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا کر موٹر سائیکل سوار جاں بحق
سیالکوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا ) اینٹوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکراکر 15سالہ لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ تھانہ کینٹ کے علاقہ بھڑتھ میں نور شفیق سکنہ جگو چک موٹرسائیکل پر جارہا تھا کہ ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکراکر جاں بحق ہوگیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاش علامہ اقبال ہسپتال منتقل کردی۔
