صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا کر موٹر سائیکل سوار جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
سیالکوٹ:ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا کر موٹر سائیکل سوار جاں بحق

سیالکوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا ) اینٹوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکراکر 15سالہ لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ تھانہ کینٹ کے علاقہ بھڑتھ میں نور شفیق سکنہ جگو چک موٹرسائیکل پر جارہا تھا کہ ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکراکر جاں بحق ہوگیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاش علامہ اقبال ہسپتال منتقل کردی۔

 اینٹوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکراکر 15سالہ لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ تھانہ کینٹ کے علاقہ بھڑتھ میں نور شفیق سکنہ جگو چک موٹرسائیکل پر جارہا تھا کہ ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکراکر جاں بحق ہوگیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاش علامہ اقبال ہسپتال منتقل کردی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا کپ،پاکستان کے مطالبے پر ریفری اینڈی پائی تبدیل

ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ، ارشد ندیم کی قوم سے دعا کی اپیل

ایشیا کپ،بنگلادیش نے افغانستان کو 8 رنز سے ہرا دیا

جنوبی افریقہ ویمنز نے پاکستان کو 8وکٹوں سے شکست دیدی

بھارتی جنگی جنون، اپنی ہی ٹیم پر پابندیاں لگادیں

انگلش اوپن سنوکر ،کیرن ولسن ابتدائی راؤنڈ میں ہار کر باہر

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak