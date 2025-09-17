صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سویٹس پروڈکشن وکنفیکشنری یونٹس سیل، نامور کیفے کو جرمانہ

  • جرم و سزا کی دنیا
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، سویٹس پروڈکشن یونٹ اور کنفیکشنری یونٹ سیل، معروف کیفے کو جرمانہ عائد کردیا گیا۔۔۔

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے مختلف کارروائیوں کے دوران بھاری مقدار میں ممنوعہ اجزا، شہد اور چکن پائوڈر تلف کیا سابقہ دی گئی ہدایات پر عملدرآمد نہ ہونے پر جرمانے عائد کیے اور یونٹ سیل کیے فوڈ یونٹس میں صفائی کی انتہائی ناقص انتظامات، گندگی موجود پائی گئی ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق فوڈ پروسیسنگ اور کچن ایریا میں مکھیاں اور ٹوٹے فریزر میں اشیاموجود پائی گئیں ملازمین کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس سمیت دیگر اہم ریکارڈ عدم موجود پایا گیافریزر میں گوشت اور ڈیری آئٹمز اکٹھی رکھی پائی گئیں۔ تلف کردہ ناقص اشیا کو مختلف پکوانوں اور بیکری اشیاء کی کی تیاری میں استعمال کیا جانا تھا۔

 

