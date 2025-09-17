موٹر سائیکل سوار 25سالہ شہری کو قتل کر کے فرار ہو گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دیرینہ دشمنی پر موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے مخالف کو قتل کر دیا اور فرار ہو گے ،تفصیل کے مطابق چک 70 شمالی اعوان کالونی میں موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے دیرینہ دشمنی پر فائرنگ کر کے۔۔۔
تین بچوں کے 25 سالہ باپ وقاص احمد کو قتل کر دیااور فرار ہوگئے ۔پولیس نے مقتول کی نعش پوسٹمارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی، پولیس کے مطابق فرانزک ٹیمیں جائے واردات سے شواہد اکھٹے کرتے ہوئے مصروف تفتیش ہیں جبکہ ملزمان کی گرفتاری کیلئے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دیدی گئیں۔