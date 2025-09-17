لدھیوالہ:گھریلو جھگڑوں سے دلبرداشتہ نوجوان نے زہر کھا لیا
لدھیوالہ وڑائچ ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )نواں پنڈ میں گھریلو جھگڑوں سے دلبرداشتہ نوجوان نے زہر کھا لیا ۔بتایا گیا ہے کہ تھانہ اروپ کے علاقہ نواں پنڈ کے رہائشی اکرم کے جواں سال بیٹے امجد نے گھریلو جھگڑوں سے دلبرداشتہ ہو کر زہر کھا کر خودکشی کی کو شش کی جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
