باغبانپورہ پولیس، 10 کلو چرس اور ہیروئن برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور(کرائم رپورٹر)باغبانپورہ پولیس نے منشیات فروش کو گرفتار کرکے لاکھوں مالیت کی منشیات برآمد کرلی۔ پولیس کے مطابق خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران ملزم روح اللہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔

اس کے قبضے سے 10 کلو چرس، ایک کلو افیون اور 900 گرام ہیروئن برآمد کی گئی۔ چوکی پنجاب سوسائٹی پولیس نے خفیہ اطلاع پر ہرچشادیوال کے قریب چھاپہ مار کر دو ریکارڈ یافتہ موٹرسائیکل چوروں کو گرفتار کیا۔سمن آباد پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ مختلف کارروائیوں میں دو منشیات فروش اور ڈکیت گینگ کے دو ارکان گرفتار کر لیے گئے ۔ لاہور پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی تیز کر دی۔ ریس کورس ویمن پولیس نے چوبرجی چوک کے قریب کارروائی کر کے ایک ملزم کو گرفتار کیا جو بڑی مقدار میں شراب لے کر جا رہا تھا۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔

