صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارنگ منڈی: بیوہ سے شادی کا جھانسہ دے کر زیادتی

  • جرم و سزا کی دنیا
نارنگ منڈی: بیوہ سے شادی کا جھانسہ دے کر زیادتی

نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)نواحی گاؤں ہچڑ کی رہائشی 7 بچوں کی ماں کو شادی کا جھانسہ دے کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔

 (ک)نامی بیوہ نے بتایاکہ اس کا شوہر فوت ہوچکاہے اور 7 بچے ہیں، ڈیڑھ سال قبل منڈھیالی کے رہائشی رفاقت مسیح سے دوستی ہوگئی جو شادی کا جھانسہ دیکر زیادتی کرتارہا، جب رفاقت مسیح کو کہاکہ وعدے کے مطابق شادی کرو تو اس نے انکارکردیااور اب کسی کو بتانے پر جان سے ماردینے کی دھمکیاں دے رہاہے جس پر نارنگ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آغاز کردیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا کپ:میچ ریفری نے پاکستانی کرکٹ ٹیم سے معافی مانگ لی،کھیل میں 1گھنٹے کی تاخیر،یو اے ای کو پاکستان سے شکست

ورلڈایتجلیٹکس چیمپئن شپ:ارشد ندیم نے فائنل کیلئے کوالیفائی کر لیا

اینڈی کو ہمیشہ پاکستان کیخلاف استعمال کیا گیا:سعید اجمل

سیاسی گفتگو کی ،سوریا کیخلاف ایکشن ہونا چاہیے :رمیز راجہ

اریانا سبالینکا انجری کے باعث چائنا اوپن ٹینس سے دستبردار

پرو ہاکی لیگ شیڈول کا اعلان،قومی ٹیم 16 میچز کھیلے گی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak