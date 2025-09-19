صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جواں سالہ لڑکی اور شادی شدہ خاتون سے مبینہ زیادتی

  • جرم و سزا کی دنیا
جواں سالہ لڑکی اور شادی شدہ خاتون سے مبینہ زیادتی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جواں سالہ لڑکی اور اور شادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔

تھانہ صدر جڑانوالہ کے علاقے اسامہ ٹاؤن کے رہائشی مشتاق نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی 18 سالہ بیٹی کوقابو کرلیا اور زیادتی کا نشانہ بناکر فرار ہو گیا۔تھانہ کھرڑیانوالہ کے علاقے چک نمبر 100 رب میں راشد نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی غیر موجودگی میں اسکی اہلیہ کو قابو کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگیا۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کردی۔

