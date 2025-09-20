صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارنگ:8ڈاکوؤں نے گاڑیاں روک کر لاکھوں لوٹ لئے

نارنگ:8ڈاکوؤں نے گاڑیاں روک کر لاکھوں لوٹ لئے

نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)نارنگ منڈی ڈاکوؤں کی آماجگاہ بن گیا ،ڈاکو ناکے لگاکر لوٹ مارکرنے لگے ۔مصروف شاہراہ آہدیاں روڈپر کوٹلی سیہول کے قریب 8 ڈاکوؤں نے ناکہ لگاکر مسافروں کو لاکھوں روپے نقدی ،قیمتی موبائل فونز اور قیمتی گھڑی سمیت قیمتی کاغذات چھین لیے۔۔۔

تفصیل کے مطابق کوٹلی سیہول پل کے قریب 8 ڈاکوؤں نے ناکہ لگاکرمختلف گاڑیوں کے تقریباً 14 سے زائدمسافروں سے 3 لاکھ روپے نقدی، 10 ہزار مالیت کے پیزے ،قیمتی گھڑی ،لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فونز، اے ٹی ایم کارڈز اور ضروری کاغذات چھین لئے ۔ متاثرہ مسافروں میں ایک پولیس ملازم بھی شامل جو ڈیوٹی سے واپس گھر آرہا تھا۔ نارنگ پولیس نے پھرتی دکھاتے ہوئے ایف آئی آر میں 8 کی بجائے 4 ڈاکوؤں کاذکرکرکے مقدمہ کی دفعات ہی تبدیل کر دیں ۔

 

