میاں بیوی کوتشدد کا نشانہ بنا دیا ، ملز م دھمکیاں دے کر فرار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)میاں بیوی کو قابو کرکے مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ وویمن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے لائل پور کالونی کی رہائشی صبا نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے خاوند کے ہمراہ گھر پر موجود تھی۔۔۔
کہ اس دوران ملز موں نے مبینہ طور پر گھر پر حملہ کر دیا اور دونوں میاں بیوی کو قابو کرکے ڈنڈوں سوٹوں سے تشدد کرتے ہوئے زخمی کر دیا۔ اس دوران خاتون کے کپڑے پھٹ گئے ۔ بعد ازاں ملز م دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔